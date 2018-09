Die unermüdliche Helferin ist sprachlos

Wer ist eigentlich Rita Brendel? Diese Frage verdeutlicht, wie sie selber sich sieht: nicht so wichtig. Am Freitag bekam die 77 Jahre alte Dame das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Landrat Gerhard Radeck übernahm die Aufgabe persönlich und hielt...