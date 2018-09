Süpplingen hat beim Herbstmarkt Glück mit dem Wetter

Der vierte Herbst- und Erntedankmarkt an der Breiten Straße in Süpplingen ist am Samstag über die Bühne gegangen. Das Organisationsteam mit Vertretern aus Vereinen, Privatpersonen und der Gemeinde Süpplingen hatte mit Grundstückseigentümer Henning Lüdtke wieder ein attraktives Marktangebot...