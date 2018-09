Leiche im Lappwaldsee aufgetaucht

Das Suchen nach dem im Helmstedter Lappwaldsee vermissten Mann hat fünf Tage nach seinem Verschwinden ein Ende. Am Montagvormittag entdeckten Mitarbeiter der Helmstedter Revier GmbH einen leblos im Wasser treibenden Körper. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden daraufhin hinzugezogen, um ihn mit einem Boot an Land zu ziehen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich bei der Leiche um jenen Mann handelt, der am Mittwochabend in das...