Private Aufnahmen ab 1910 werden gezeigt

Die Kalender-Manufaktur Verden an der Aller hat in Zusammenarbeit mit dem Wolfenbütteler Heimatforscher Michael Fenske und dessen aus Königslutter stammender Lebensgefährtin Heike Roth den Bildkalender herausgebracht, heißt es in der Pressemitteilung.

Fenske und Roth hätten in ihrem umfangreichen, privaten Fotoarchiv gestöbert und alte Aufnahmen herausgesucht, die zum Teil aus verschiedenen Familienalben stammten und bisher noch nie gezeigt worden seien.

So sei der Fiat-Club beim Schützenumzug im Jahr 1969 am Zollplatz ebenso zu sehen wie die Kammerlichtspiele im Hotel „Deutsches Haus“ an der Braunschweiger Straße in der Zeit des Wirtschaftswunders. Interessante Aufnahmen aus den 1930er und 40er Jahren habe Ernst Schulz jr. aus seinem Familienarchiv beigesteuert. Sie zeigten – sowohl von außen als auch innen – die einst an der Marktstraße ansässige, ehemalige Medizinal-Drogerie Schulz, die seine Eltern und bereits Großeltern dort betrieben hätten.

Die älteste und jüngste Fotografie zeige jeweils den Marktplatz um 1910 und im Jahr 1974, als vor dem Hotel Stadtkeller die Straße Am Markt noch offen gewesen sei für den Durchgangsverkehr. Neben einer privaten Hochzeitsgesellschaft 1961 in der Stiftsstraße finden auch die „Lutter-Nixen“ Erwähnung, die erfolgreichen Synchronschwimmerinnen der Wasserfreunde Königslutter, die zwischen Ende der 1950er und Anfang der 60er Jahre mehrere deutsche Meistertitel errungen hätten. Abgebildet ist auch die Gaststätte Amtsgericht an der Marktstraße, auf deren Hinterhof sich das Kino Filmbühne befand.

Der Verdener Verlag sei auf derartige Motiv-Kalender spezialisiert und habe bereits einige von zahlreichen großen und auch kleineren deutschen Städten veröffentlicht. Einen historischen Kalender mit Aufnahmen aus Königslutter gebe es nun erstmals.

Erhältlich ist der Kalender im örtlichen Buchhandel.

Preis: 18 Euro.

