Gäste aus Chard besuchen Helmstedt

Er ging in seiner Ansprache auf die Geschichte Helmstedts und die aktuelle Stadtentwicklung ein. Er hob besonders hervor, dass es lobenswert ist, trotz des britischen EU-Austritts am gegenseitigen Austausch von Chard und Helmstedt festzuhalten, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Die englische Organisatorin Collette Boyle, ihres Zeichens Schriftführerin der Chard-Helmstedt-Society, nahm von Schobert eine Ehrung für ihr bürgerschaftliches Engagement entgegen. Die war ihr bereits im Mai in Chard zuteilgeworden. Der städtepartnerschaftliche Empfang bot nun den entsprechenden Rahmen für die Urkunden-Übergabe. Schobert wurde damit sozusagen für seinen Amtskollegen Garry Shortland in Chard tätig, was immerhin erstmalig in dieser Form geschah, teilt die Stadt weiter mit.

Die Ehrung von Collette Boyle erfolgte übrigens sowohl für ihr Wirken am Austausch mit Helmstedt, als auch für ihre Tätigkeit als Marie-Curie-Krankenschwester, die sie in ihrer Freizeit ehrenamtlich ausübte. Die Marie-Curie-Charity ist eine in Großbritannien bekannte Wohlfahrtsorganisation, die sich hauptsächlich für die angemessene Betreuung unheilbar Kranker einsetze.

Für die Reisegruppe hatte der Helmstedter Partnerschaftsverein ein buntes Besuchsprogramm zusammengestellt. Dazu gehörte auch eine Begrüßungsparty mit Schießwettbewerb, so Stadtpartnerschaftsbeauftragter für Chard, Harald Spitzer. Zudem ging es mit dem Bus ins Wendland, wo ein Rundlingsdorf besichtigt wurde. Auf Wunsch der Gäste wurde genügend Zeit frei gehalten, um diese in den Gastfamilien verbringen zu können. Ein Fest beendete das Partnerschaftstreffen.

Ein Gegenbesuch in Chard soll vom 24. bis 31. Juli 2019 organisiert werden. Wer an dieser Reise gerne teilnehmen möchte, kann sich schon jetzt bei Harald Spitzer, unverbindlich vormerken lassen:

(0 53 51) 4 09 55.