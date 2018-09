Sexualität gehört nicht in die Schmuddel-Ecke

Nein, mit dem legendären „Dr. Sommer“ aus der Jugendzeitschrift Bravo hat er nichts zu tun, aber er kennt sich mit dem weiten Themenspektrum der Sexualität bestens aus: Volker Busker, Diplom-Pädagoge bei Pro Familia in Helmstedt, berät Jungen und Männer sozusagen über alles, was in den Themenblock gehört, und das ist eine ganze Menge. Unsere Zeitung hat ihn anlässlich des Welttages der Verhütung in seinem Büro in der Kybitzstraße 5 in...