In Lehre wird nun elektrisch getankt

Einen kleinen Beitrag zur Energiewende leisten ab sofort zwei Ladesäulen in der Gemeinde Lehre. Eine steht in Flechtorf gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus. Die zweite hat ihren Platz vor dem Rathaus in Lehre. „Wir beginnen damit, die E-Mobilität in der Gemeinde zu unterstützen“, sagte Verwaltungsvertreter Tobias Breske bei der Eröffnung der Lehrschen Säule. Denkbar sei, weitere Ladesäulen auf Gemeindegebiet einzurichten; konkret...