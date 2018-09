Schnurgerade Furchen mit englischem Ackergerät

Schnurgerade Furchen, und das ohne jede GPS-Unterstützung: Christian Rosigkeit ist deutscher Vizemeister im Leistungspflügen mit historischem Trecker und Pflug. Der Wettbewerb fand kürzlich in Wietzen, Landkreis Nienburg/Weser, statt. Der Warberger Landwirt sich in einem Teilnehmerfeld von 57 Spezialisten durch und verpasste den Sieg nur knapp, aber: „Die Spaltfurche war wohl zu flach“, sagte er in einem Gespräch mit unserer Zeitung...