Musical: „Der bewegte Mann“ in Helmstedt

Mit seinem Musical „Der bewegte Mann“ gastiert das Altonaer Theater am Donnerstag, 27. September, ab 20 Uhr im Brunnentheater in Helmstedt.

Axel und Doro könnten so glücklich sein – sie sind jung, sexy und verliebt. Doch während Doro für eine Beziehung bereit ist, kann Axel sich nicht vorstellen, seine unwiderstehliche Männlichkeit nur einer Frau zu widmen. Und so kommt es, wie es kommen muss: Doro erwischt ihren Axel in flagranti mit einer anderen und wirft ihn kurzerhand aus ihrer Wohnung und aus ihrem Leben. Eine Reihe von Missverständnissen und emotionales Chaos sind definitiv programmiert.

1987 zeichnete Ralf König seinen wohl berühmtesten Comic, der 1994 von Sönke Wortmann verfilmt und zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme wurde. Damals in der Hauptrolle: Til Schweiger als Axel Feldmann. Auch Joachim Krôl, der im Februar 2019 im Helmstedter Brunnentheater zu Gast sein wird, spielte seinerzeit im gleichnamigen Film.

Einlass für die Musical-Vorstellung ist am 27. September um 19 Uhr. Die Abendkasse öffnet bereits um 18.30 Uhr. Karten gibt es bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen des BZV, (0531) 166 06, und bei den anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

(0531) 166 06

, und bei den anderen bekannten Vorverkaufsstellen.



Theaterbesucher aus dem Stadtgebiet Helmstedt sowie den Ortsteilen Emmerstedt, Barmke, Büddenstedt, Hohnsleben, Offleben und Reinsdorf können den Service der Theater-Anruf-Sammel-Taxen nutzen. Der Preis beträgt pro Person und Fahrt 4 Euro, die Fahrt muss spätestens einen Tag zuvor bei der Zentrale unter (05351) 84 43 angemeldet werden.

(05351) 84 43

angemeldet werden.