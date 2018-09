Königslutter hat Einzigartiges zu bieten – sagen die Planer

Für manch einen Einwohner oder eine Einwohnerin mag diese Erkenntnis überraschend sein: „Es ist extrem schön, in Königslutter zu leben.“ Das ist eine Quintessenz, die das von der Stadt beauftragte Planerteam aus Berlin beim ersten „Offenen Büro“ gewonnen hat. Knapp drei Wochen ist es her, dass sich die Architekten in den Räumen des Stadtarchivs und bei Rundgängen komplett ergebnisoffen Anregungen, Wünsche und Kritik der Einwohner...