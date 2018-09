Rat beschließt Resolution zum GaBö-Erhalt

Der Helmstedter Rat verabschiedete am Donnerstagabend eine Resolution zum Erhalt der Gymnasien in der Kreisstadt.

Helmstedt. Der Helmstedter Rat hat ein Ausrufezeichen für den Erhalt des Gymnasiums am Bötschenberg in Helmstedt gesetzt.

Mit großer Mehrheit hat der Rat am Donnerstagabend eine Resolution zum Erhalt der Gymnasien in Helmstedt und Schöningen und damit insbesondere zum Erhalt des Gymnasiums am Bötschenberg (GaBö) am Standort Helmstedt verabschiedet. Er reagierte damit auf Überlegungen des Landkreises, das GaBö im Zuge der Schulentwicklungsplanung nach Königslutter umziehen zu lassen.

Dem Ratsbeschluss ging eine lange Debatte voraus. Während Befürworter der Resolution wie Martin Ryll (CDU) und Michael Gehrke (SPD) unter anderem auf die einmalige topographische und naturnahe Lage, das Zusammengehörigkeitsgefühl von Schülern, Lehrern und Eltern und damit den besonderen „Geist“ des GaBö verwiesen, der sich nicht an einen anderen Standort verpflanzen lasse, gaben Kritiker wie Torsten Koch (SPD) zu bedenken, dass die Stadt mit dieser Resolution die Diskussion auf Kreisebene über eine optimal gestaltete Schullandschaft beerdigen wolle, noch bevor sie begonnen habe. Ein Neubau am Standort Königslutter könne für das Gabö zudem durchaus die bessere Chance sein, sich im Wettbewerb der Schulen weiterzuentwickeln – eine Chance, die ihm am Standort Bötschenberg bislang nicht eingeräumt worden sei.

Weitgehende Einigkeit herrschte im Rat, dass das Vorgehen des Landkreises mit einer nicht öffentlich tagenden Arbeitsgruppe zur Schulentwicklung und einer nicht transparenten Entscheidungsvorbereitung der falsche Weg gewesen sei. Die Betroffenen seien nicht mitgenommen worden. „Fakten sollten offenbar geschaffen werden, ohne dass jemand etwas mitbekommt“, kritisierte Bürgermeister Wittich Schobert. Bildungsexperte und Fraktionsvorsitzender Uwe Strümpel (SPD), gleichzeitig Mitglied im Kreistag, enthielt sich bei der Abstimmung. Zuvor hatte er erklärt, dass dem GaBö keine Hängepartie zugemutet werden könne. Der Kreis müsse nun rasch für klare Verhältnisse sorgen. „Am wichtigsten aber ist, was diese Schule selber will“, betonte Strümpel. Einer Entscheidung von Schülern, Eltern und Lehrern würde er sich anschließen.

Die Ratsvorsitzende Elisabeth Heister-Neumann (CDU), ebenfalls Kreistagsmitglied, bezeichnete die Helmstedter Resolution als ein Angebot an den Landkreis. Sie kein Ausdruck einer Verweigerungshaltung, verweise aber auf die Notwendigkeit, die Alternativen für die Schulentwicklung im Landkreis nachvollziehbarer zu prüfen und darzustellen. „Was wir bisher wissen, reicht nicht aus, um das Bestehende zu riskieren“, sagte Heister-Neumann. Bürgermeister Schobert warnte davor, ein bewährtes Schulangebot zu zerschlagen (weiterer Bericht folgt).