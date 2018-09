Grünes Licht für Kreisel und Seniorenheim am Schloss

Ein Seniorenwohn- und Pflegeheim möchte ein Investor auf einem Teil der Schöninger Schlosswiese an der Straße Neuetor bauen. Einstimmig empfahlen die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) in ihrer Sitzung am Donnerstagnachmittag dem Rat der Stadt, dafür die Aufstellung eines...