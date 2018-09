Lehres Haushalt für 2019 mit Überschuss

Die ehemals hoch verschuldete Gemeinde Lehre steht finanziell inzwischen solide da und investiert in ihre Infrastruktur. Am Donnerstag verabschiedete der Gemeinderat den Haushalt 2019 mit einem Plus von 187 000 Euro – dem fünften Jahresüberschuss in Folge. Trotz der Jahresüberschüsse und des...