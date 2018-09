Kita: CDU Königslutter wirft Verwaltung Intransparenz vor

Eines der größten Bauvorhaben der vergangenen Jahre hat der Rat Königslutter am Donnerstag in seiner Sitzung auf den Weg gebracht: Bis 2021 soll in der Kernstadt eine neue Kindertagesstätte mit fünf Gruppen entstehen. Die Gesamtkosten sind mit 3,9 Millionen Euro beziffert, wobei Königslutter selbst mit knapp 3 Millionen Euro plant, da dementsprechende Zuschüsse des Landkreises sowie des Landes zu erwarten seien. Ein großer Wurf, um...