Schmierereien lösen Ermittlungsverfahren aus

SPD-Ratsherr Michael Gehrke jedenfalls will den Anfängen wehren und hat in der jüngsten Ratssitzung auf Schmierereien nahe des Konrad-Adenauer-Platzes hingewiesen. Das Wort „Juden“ ist zum Beispiel an einer Hauswand zu lesen. Gehrke hat die Situation in Fotos festgehalten und unserer Redaktion...