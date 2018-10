Lastwagen kracht in Grasleben in eine Hauswand

In der Magdeburger Straße in Grasleben ist ein LKW in eine Garage gefahren. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Der 45 Jahre alte Fahrer wurde nicht verletzt.

Die Garage ist einsturzgefährdet, das Dach soll nun abgetragen werden. Dafür wird die Magdeburger Straße voll gesperrt. Die Feuerwehr schätzt, dass die Sperrung etwa zwei Stunden dauern wird. Wie der LKW-Verkehr umgeleitet werden soll, ist noch unklar.

Wie die Polizei berichtet, kam der LKW-Fahrer mit seinem mit 40 Tonnen Split beladenen Fahrzeug aus Weferlingen und fuhr in Richtung Vorsfelder Straße, als er um 10.20 Uhr nach links von der Fahrbahn abkam. Der Laster überrollte eine Grünfläche und rammte anschließend ein als Garage genutztes Nebengebäude auf einem Privatgrundstück. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Zum Unfallhergang konnte aber keine Erklärung liefern.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 25 000 Euro.