Nach den Brandstiftungen haben die Kleingärtner Angst

Die Brandstiftungen der vergangenen Tage und Wochen sind einfach das prägende Thema bei den Kleingärtnern am Driebenberg in Königslutter. Auch an diesem Freitagvormittag, als wir einen Rundgang mit dem Vereinsvorsitzenden Jörg Bickmeier über das Gelände machen. Jedes fremde Gesicht wird zunächst kritisch beäugt. Die Blicke der Mieter sind geschärft, schließlich könnte jeder verdächtig sein. Noch so kleine Beobachtungen könnten...