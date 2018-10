Einen Gasaustritt gab es am Samstagvormittag in der Straße Bäckerberg in Essenrode.

Essenrode. Bei einem Gasaustritt in Essenrode ist am Samstagvormittag niemand zu Schaden gekommen. Die Feuerwehr war rasch vor Ort.

Gasaustritt in Essenrode – Feuerwehr sperrt Ortsdurchfahrt

Der Gefahrgutzug der Gemeinde Lehre und die Ortsfeuerwehr Essenrode wurden am Samstag gegen 10.45 Uhr zu einem Gasaustritt in der Straße Bäckerberg in Essenrode gerufen. Vor Ort sei bei Schachtarbeiten die Gas-Anschlussleitung eines Hauses beschädigt worden, teilte Bennet Rebel vom Presseteam der Gemeindefeuerwehr Lehre mit.

Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich ab, legte das Leck frei und kontaktierte den Gasversorger. „Im Anschluss wurde durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz kontrolliert, ob Gas in das Haus eingedrungen war“, berichtete Rebel. Dieses Vorgehen sei erforderlich gewesen, weil sich die Leckage in unmittelbarer Nähe des Hauses befunden habe. „Es konnte keine Feststellung gemacht werden, also konnte die Feuerwehr nach dem Eintreffen des Gasversorgers den Einsatz beenden“, erklärte der Pressesprecher.

Für die Dauer des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt in Essenrode voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lehre, Groß Brunsrode, Wendhausen, Flechtorf und Essenrode mit neun Fahrzeugen und etwa 45 Einsatzkräften, sowie ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes aus Wendhausen.