Sprachwitz und Situationskomik

Mit „Drum prüfe, wer sich ewig scheidet“ von Rolf Sperling bringt die Laienspielgruppe Ingeleben in diesem Jahr wieder einmal eine mit viel Sprachwitz gespickte Boulevardkomödie auf die Bühne, die auch in puncto Situationskomik viel zu bieten hat. Die Story selbst ist schnell erzählt: Der Zuschauer wird Zeuge eines erbitterten Rosenkrieges zwischen einem Ehepaar, das seine Wohnung verkaufen will. Weil keiner dem anderen traut,...