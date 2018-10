Diebe brechen erneut einen Automaten auf

Schon wieder ist ein Kassenautomat im Parkhaus an der Straße Edelhöfe aufgebrochen worden. Wie Polizeisprecher Thomas Figge am Dienstag mitteilte, hatte ein Zeuge am Dienstagmorgen gegen 2.08 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass eine oder mehrere Personen im Bereich des Parkhauses Edelhöfe randalieren...