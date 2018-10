Zwei Dörfer feiern ihre Partnerschaft

Die Partnerschaftsfeier der Gemeinden Barneberg und Warberg fand in diesem Jahr am Tag der deutschen Einheit auf der Burg Warberg statt. In ihren Begrüßungsreden gingen die Bürgermeister Klaus Dieter Blohm und Horst Scheibel aus Hötensleben auf die Wiedervereingung und auf das Zustandekommen der...