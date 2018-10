Ehemalige Muna in Lehre: Räumung verzögert sich

Eigentlich sollte die Suche nach 25 Sprengtrichtern schon in diesem Jahr beginnen. Nun verzögern sich die Arbeiten im Bereich der ehemaligen Muna in Lehre bis ins nächste Jahr. Das teilt Ralf Kremeike mit, der bei den Niedersächsischen Landesforsten für die Liegenschaften zuständig ist. „Grund sind naturschutzrechtliche Belange, die vor der Räumung geklärt werden müssen“, so Kremeike. Unter anderem müsse der Kamm-Molch umgesiedelt...