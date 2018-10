Verfolgung endet für jungen Jesiden in Helmstedt

Der Friedensnobelpreis für die irakische Jesidin Nadia Murad hat Auswirkungen bis nach Helmstedt. „Diese Auszeichnung macht der Welt deutlich, wie viel Leid unserem kleinen Volk durch den Terror des Islamischen Staates zugefügt wird“, meint Hamo Hamo, selbst Jeside, der im August 2014 aus dem Irak geflohen ist. Der 20-Jährige lebt mit seinen Eltern, einem Bruder und dessen Frau seit knapp zweieinhalb Jahren in Helmstedt. Hamo Hamo will am Gymnasium am Bötschenberg sein Abitur machen. Was für eine Perspektive für einen jungen Menschen, der in seiner Heimat miterleben musste, wie islamische Terrormilizen auf seine Familienangehörigen geschossen haben.

Die religiös motivierte Verfolgung der Jesiden reiche weit zurück in die Vergangenheit, erzählt der 20-Jährige. Die Form eines Genozids habe diese Verfolgung aber erst durch die Greueltaten des IS angenommen. „Sie töten unsere Männer und sie entführen und versklaven unsere Frauen und Kinder“, beschreibt Hamo Hamo die Lage im Nord-Irak, wo die Mehrzahl der Jesiden lebt. Die aktuelle Nobelpreisträgerin Nadia Murad, selbst Opfer von Folter und Vergewaltigung, berichtet über den allgegenwärtigen Terror in ihrem Buch „Ich bin eure Stimme“. Der Gymnasiast hat sich das Buch sofort besorgt und durchgelesen. „Vielleicht könnte man sie zu einer Lesung nach Helmstedt einladen“, meint Hamo Hamo. Er würde dabei helfen, einen Kontakt herzustellen zu der UN-Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel.

In Helmstedt hat der 20-Jährige nach jahrelanger Flucht einen sicheren Ort gefunden. Das ist ihm bewusst. „Die Lehrer in meiner Schule kümmern sich wirklich gut um mich.“ Es gibt auch einige Helmstedter, die den 20-Jährigen im Alltag unterstützen. So war es ihm möglich, in den Sommerferien vier Wochen lang auf dem Bau zu arbeiten, um sich Geld zu verdienen. „Ich habe sogar 575 Euro Steuern dafür zahlen müssen.“ In seiner Freizeit treibt Hamo Hamo Sport, er hat sich dem Helmstedter Lauftreff angeschlossen. Seine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland gilt bis Juni 2020. „Wie es weitergeht, werde ich sehen.“ Sein Berufsziel: Ingenieur oder Mathematik-Lehrer.

Aus der Türkei, wo er zwei Jahre in einem Camp verbracht hatte, war dem jungen Jesiden und seiner Familie die Flucht nach Griechenland mit Hilfe von kriminellen Schleppern gelungen. „Das hat 2000 Euro pro Person gekostet, wir wurden auf ein überfülltes Boot gebracht, das kurz darauf sank. Viele sind ertrunken.“ Der 20-Jährige überlebte. Nicht zum ersten Mal.