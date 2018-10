Diebe stehlen 2000 Meter Kupferkabel aus Umspannwerk

2000 Meter Kupferkabel wurden in der Nacht zum Dienstag am Umspannwerk an der Landesstraße 640 zwischen Helmstedt und Büddenstedt gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben die Edelmetalldiebe damit einen Schaden von rund 4200 Euro angerichtet.

Nach polizeilichem Kenntnisstand ereignete sich die Tat zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr. Die Täter müssen im Schutz der Dunkelheit mit einem Fahrzeug an das Gelände des Umspannwerks gelangt sein. Dort haben sie gewaltsam ein Element des Maschendrahtzaunes zerstört und gelangten so auf das Gelände. Hier wickelten sie die Kabel von mehreren Trommeln ab und stahlen diese.

Die Polizei hofft darauf, dass vorbeikommenden Autofahrern möglicherweise Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, die sich in der fraglichen Zeit dort aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Helmstedt unter

(0 53 51)

52 10 entgegen.