Gauß-Schüler hübschen ihre Schule auf

Nicht das Lernen, sondern die Kreativität stand in der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Velpke eine Woche lang auf der Tagesordnung. Die Schüler konnten an verschiedenen Projekten an ihrer Schule teilnehmen. Der Förderverein der Velpker Schule hat laut einer Mitteilung die Projektwoche mit 1100 Euro...