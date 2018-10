Auto stößt mit Fußgängerin zusammen - Polizei sucht einen Zeugen

Die Polizei in Königslutter sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstagvormittag, 11. September, um kurz vor 10 Uhr auf der Neuen Straße ereignete. Hier kam es laut Mitteilung der Polizei zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Fußgängerin. Die Personalien der PKW-Fahrerin und der Fußgängerin, die in Begleitung zweier weiterer Personen unterwegs war, stehen fest, jedoch gebe es unterschiedliche Aussagen zum genauen Unfallhergang. Die Polizei sucht einen männlichen Zeugen, der sich zur angegebenen Zeit von der Straße Kattreppeln in Richtung Neue Straße bewegte. Dieser Zeuge war etwa 30 bis 35 Jahre alt und trug eine auffällig rote Jacke. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Königslutter,

(0 53 53) 94105-0, zu melden.