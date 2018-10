Flohmarkt in Lehre – fast wie ein Volksfest

Fortgeschrieben wurde am Wochenende die Erfolgsgeschichte des Kulturverein-Flohmarktes in der Börnekenhalle in Lehre – und auch ein neues Kapitel hinzugefügt. In der Börnekenhalle ging es zu wie üblich beim Flohmarkt in Lehre: Jeder Verkaufsmeter in der großen Halle war belegt und das Warenangebot schier unüberschaubar. „Ich habe erstmals hier in Lehre einen Stand und bin schon erstaunt über das vielfältige und reichhaltige Angebot...