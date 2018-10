An einem Feld bei Emmerstedt brannte ein Unterstand, in dem unter anderem Rundballen gelagert waren.

Die Feuerwehr Helmstedt hatte am Sonntagnachmittag einen Einsatz bei einem Feld nahe Emmerstedt. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, brannte in der Verlängerung der Emmastraße ein Unterstand in voller Ausdehnung. In dem Unterstand lagen unter anderem Rundballen.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und bedeckten die Umgebung anschließend mit Schaum, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge der Ortswehren Emmerstedt und Helmstedt. Einsatzende war gegen 19.30 Uhr.