Diebe steigen in zwei Häuser in Schöningen ein

Zwei Wohnhauseinbrüche gab es in Schöningen am Wochenende, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Ermittlungen nach stiegen die unbekannten Täter in der Reinbeckstraße durch eine gewaltsam aufgebrochene Terrassentür und in der Marienstraße durch ein Fenster in die Einfamilienhäuser ein. In beiden...