Chanson-Abend mit Gabriele Banko im Schöninger Rathaus

Unter dem Titel „Sehnsucht – von Knef bis Alexandra“ ist die Sängerin Gabriele Banko am Sonntag, 21. Oktober, mit einem besonderen Chanson-Abend zu Gast beim Rathauskonzert in Schöningen. Beginn ist um 17 Uhr. „Gabriele Banko will ihr Publikum mit Chansons von Lale Andersen bis Zarah Leander...