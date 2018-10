Kreis investiert in Inklusion an Schulen

Der Landkreis Helmstedt intensiviert die Ausstattung und den Ausbau seiner Schulgebäude zu inklusiven Schulen. So sieht der Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 insgesamt 350 000 Euro für die 14 weiterführenden Schulen, deren Träger der Landkreis ist, vor. Mit diesem Geld sollen zum Beispiel behindertengerechte Toiletten geschaffen oder Rampen in und an den Schulen errichtet werden. „Bis zum Jahr 2024 sollen die Schulen so weit wie...