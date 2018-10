Dammgarten: Anwohner klagen über wilde Müllentsorgung

„Es ist schon heftig“, sagt ein Anwohner der Straße Dammgarten in Helmstedt. Er meint die wilde Müllentsorgung in der Straße. „Das Schlimmste ist der Sperrmüll“, sagt ein weiterer Anwohner. Der würde manchmal sechs bis acht Wochen am Straßenrand stehen. Gelbe Säcke würden außerdem nicht nur an den...