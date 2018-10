Schnäppchen für Liebhaber der Modellbahn in Bornum

Modellbahn-Freunde kommen am 28. Oktober im Lindenhof in Bornum auf ihre Kosten.

Die Modellbahnsaison 2018/2019 beginnt am letzten Sonntag im Oktober: Dann findet die 40. Ausgabe des Königslutteraner Modellbahn- und Spielzeugmarkt in Bornum statt. In der Zeit von 10.30 bis 15.30 Uhr ist der Lindenhof, Im Winkel 23, am 28. Oktober für Besucher geöffnet.

Laut Veranstalter, der Arbeitsgemeinschaft Eisenbahn (Arge) Königslutter, besteht auf der Börse die beste Gelegenheit, schon einmal an das Weihnachtsfest zu denken oder auch die eigene Sammlung zu ergänzen.

Auch in der Jubiläumsausgabe gibt es wie immer ein breites Angebot, von der kleinsten bis zur größten Modelleisenbahn. Auch Modellautos sowie eine reichhaltige Auswahl von Modellbahnzubehör wartet auf die Besucher. Spielzeug und Kleinfiguren, Zuglaufschilder, Kursbücher, Bilder und Literatur aus dem Bereich der „richtigen“ Bahn runden das Angebot ab.

Traditionell gibt es auch Beratung in allen Fragen der Modellbahnreparatur, Umrüsten auf Digitalbetrieb und Einbau von Soundbausteinen in fast alle Baugrößen. In gemütlicher Atmosphäre wird auch dem Erfahrungsaustausch unter Modellbahnexperten und solchen die es noch werden wollen, viel Raum gegeben. Hierfür stehen der Organisator Hans-Georg Saffert und Mitglieder der Arge den Besuchern mit Rat und Tat zur Verfügung. Auch Gäste, die einfach nur zum Schauen und Klönen vorbei kommen, sind herzlich willkommen.

Auch bei der 40. Ausgabe der Modellbaubörse haben Kinder und Jugendliche wieder freien Eintritt. Für Erwachsene wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 1 Euro erhoben.