Flüchtlinge helfen bei Apfeltag in Wobeck mit

Der Apfeltag in Wobeck war ein voller Erfolg: Eine afghanische Familie, eine Mutter mit ihrem Sohn aus Eritrea und ein junger Mann von der Elfenbeinküste erlebten mit dem Vorstand der Flüchtlingshilfe Schöningen und Freunden, sowie Nachbarn und Familie, einen fröhlichen Tag, schreibt Jennifer Ullrich von der Flüchtlingshilfe in einer Mitteilung an unsere Zeitung.

Aus selbst geernteten Äpfeln wurde Apfelmus zubereitet und Apfelsaft gewonnen. Die getrockneten Apfelspelzen schmeckten allen gut. Die Kinder hatten große Freude in dem Garten, beim Spielen mit Nachbarkindern und dem Pressen der Äpfel zu Saft. Fröhliche und intensive Gespräche begleiteten die Erwachsenen bei der Ernte.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen wurde anschließend viel gelacht und erzählt. Zum Abschied gab es für jeden Helfer Saft und Apfelmus mit auf den Weg, heißt es abschließend.