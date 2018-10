Einbrecher steigen in Haus in Papenrode ein

Durch eine zerstörte Scheibe sind am Mittwochnachmittag unbekannte Täter in Papenrode in der Samtgemeinde Velpke in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, erbeuteten die Einbrecher Münzgeld aus Sparschweinen und zwei Laptops.

Den Ermittlungen nach ereignete sich die Tat zwischen 14.45 und 18.00 Uhr, als die Besitzer in der Straße Auf dem Heiligen Kampe nicht zu Hause waren.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Velpke unter der Rufnummer (0 53 64) 94 70 70 zu wenden.