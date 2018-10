Fibav in Königslutter legt den Grundstein für sich selbst

Im Grundriss ist bereits zu erkennen, wie das neue Verwaltungsgebäude der Fibav-Unternehmensgruppe in Königslutter aussehen wird. Die Grundmauern der neuen Heimat am Lauinger Weg stehen bereits. Am Freitag war nun Zeit, den Bau mit einer feierlichen Grundsteinlegung auch offiziell zu machen....