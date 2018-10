Ortsrat Königslutter fordert Erklärung zum Thema Aldi

Mit einem Dringlichkeitsantrag wandte sich Königslutters Ortsratsmitglied Georg Kraus am Donnerstagabend an seine Kollegen. Er wollte Aufklärung in Sachen Aldi-Umsiedlung an die Stadtmauer gegenüber der TSG-Halle. „Ich bin sauer über den Umgang des Bürgermeisters mit diesem Thema“, sagte er in...