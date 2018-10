Von Hildegard Knef bis Lale Andersen

Sie habe eine Stimme wie ein „oller Kerl“, habe sie in jungen Jahren von ihrer Großmutter Minna zu hören bekommen. Abgehalten vom Singen habe sie das jedoch nie, verriet Gabriele Banko am Sonntagabend in Schöningen, wo sie im Rahmen der Rathauskonzerte gastierte. Im Gegenteil. Ermutigt habe sie...