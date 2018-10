Polizei fasst zwei Verdächtige bei versuchtem Einbruch

Ein Streifenwagen der Polizei war in der Sonntag rechtzeitig zur Stelle, bevor der Einbruch in einen Helmstedter Supermarkt geschehen konnte.

Helmstedt. Tatort ist ein Supermarkt an der Walbecker Straße in Helmstedt. Verdächtigt werden ein 18-jähriger Helmstedt und ein 19-Jähriger aus Schöningen.

Aufgrund eines Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in Helmstedt am Wochenende zwei mutmaßliche Einbrecher stellen. Der Anwohner hatte am Sonntag um 2.45 Uhr das Klirren einer eingeschlagenen Scheibe an einem Supermarkt an der Walbecker Straße gehört und umgehend die Beamten verständigt. Diese konnten kurz darauf und noch in unmittelbarer Tatortnähe einen 18 Jahre alten Helmstedter und einen 19-jährigen Schöninger vorläufig festnehmen.

Am Tatort stellten die Beamten fest, dass eine Scheibe eingeschlagen war, wobei die beiden Tatverdächtigen das Gebäude anscheinend noch nicht betreten hatten. Beide Personen wurden – wie es in der Mitteilung heißt – nach einer Identitätsfeststellung entlassen.