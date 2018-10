Baustelle St. Christophorus: Es geht voran

Tapfer hält die evangelische Kirchengemeinde St. Christophorus an den Plänen zur Sanierung ihrer Kirche fest. Was bleibt ihr auch anderes übrig? Anderthalb Jahre nach dem Küchenbrand im Hauptgebäude mit verheerenden Folgen für das Gotteshaus haben Kirchenvorstand, Landeskirche, Versicherung und ein Gutachter Bilanz gezogen. Der Pfarrvorstand beziffert den Schaden insgesamt auf eine knappe Million Euro. In dieser Kalkulation ist alles...