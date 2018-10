Einbrecher stehlen aus Fachhandel 100 Reifensätze

Im Lauf des vorigen Wochenendes wurden bei einem Einbruch in einen Reifenhandel an der Emmerstedter Straße in Helmstedt gleich 100 Reifensätze entwendet. Die Täter richteten dadurch einen Schaden von rund 50 000 Euro an. Den Ermittlungen zufolge drangen die Unbekannten auf bisher unbekannte Art und Weise in das Lager des Betriebs ein. Auf Grund des Diebesgutes dürften sich die Täter für eine längere Zeit am Objekt aufgehalten und vermutlich auch zum Abtransport der Beute ein entsprechend großes Fahrzeug genutzt haben. Die Polizei Helmstedt bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen haben, sich unter der Rufnummer (0 53 51) 52 10 zu melden.

