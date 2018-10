Feuer im Mist einer Biogas-Anlage

Auf einer Biogasanlage in Beierstedt ist am Dienstagnachmittag ein Feuer entstanden. Entzündet hatte sich eine Halde, bestehend aus Putenmist. Der Alarm erreichte die Feuerwehren am Heeseberg gegen 16.45 Uhr. Der eigentliche Löscheinsatz war zwar schnell beendet, zumal das Brenngut mit einem...