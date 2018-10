Paläon-Plan: Schöninger Politiker haben noch viele Fragen

Vor dem Übergang des Paläon in die Regie des Landes Niedersachsen sind noch viele Punkte zu klären. An der geplanten Wanderausstellung der Säbelzahnkatzen-Sonderschau will der Förderverein Schöninger Speere festhalten. Unser Archivfoto zeigt die Kuratoren der Sonderausstellung, Dr. Felix Hillgruber (links) und Dr. Tom Hübner, vor Skeletten der Säbelzahnkatzen Homotherium latidens (links) und Smilodon fatalis (hinten).