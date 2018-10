Polnische Jugendliche zu Gast in Schöningen

Der vierte deutsch-polnische Schüleraustausch der Szkola Podstawowa Nr. 28 in Katowice und der Realschule Schöningen fand Ende September – erster Teil in Polen – und im Oktober – zweiter Teil in Schöningen – statt.

In der ersten Projektwoche waren laut Pressebericht der Realschule Schöninger Schüler in Kosin in der Nähe von Lublin. In der zweiten Woche waren polnische Schüler zu Gast in Schöningen.

„Alle 20 Teilnehmer haben sich seit Mai intensiv mit dem eTwinning-Projekt ,Meine Zukunft in Europa – my future in Europe´ vorbereitet. Während der Vorbereitungsveranstaltungen gab es Postings auf verschiedenen sozialen Netzwerken zum Kennenlernen“, berichten die Schüler.

In Polen besichtigten die Jugendlichen dann unter anderem das Konzentrationslager Majdanek und in Deutschland die Gedenkstätte Deutsche Teilung. Außerdem gab es von Schülern geführte Stadtrundgänge, eine Besichtigung der Autostadt und des VW-Werks in Wolfsburg. Auch ein Besuch des Reichstages und des Brandenburger Tores in Berlin standen auf dem Programm.

Die Jugendlichen sprachen Englisch miteinander. „Einige polnische Schüler haben aber auch Deutsch als zweite Fremdsprache gewählt und nutzten die Zeit, ihr Können anzuwenden“, heißt es in dem Bericht. Die Realschülerinnen Amy Lee Kühlhorn und Divya Reinhardt brachten ihre Erfahrungen so auf den Punkt: „Es war so cool, mit den polnischen Schülern dieses Erlebnis zu haben.“ Der Schul- und Projektleiter der Realschule Schöningen, Ulrich Marquard, sagte: „Lernen findet auf vielen Wegen statt. Ein Schüleraustausch entwickelt viele Kompetenzen, besonders aber die Weltoffenheit, das Demokratieverständnis und die Anwendung einer Fremdsprache.“