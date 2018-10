Christa Moog liest beim Literaturkreis

Helmstedt. Der Literaturkreis Helmstedt hatte zu seiner 60. Lesung „Autoren in Helmstedt“ in die Räume der Volksbank eingeladen. Zu Gast war Christa Moog.

Christa Moog wurde mit Spannung erwartet, nachdem sie vor zwei Jahren schon einmal in dem Kreis um Wolfgang Rischer Texte aus ihrem umfangreichen Schaffen vorgestellt hatte“, heißt es in einer Mitteilung des Literaturkreises.

Die Erwähnung der „Birnengeschichte“ – gelesen von einem „apple“ – ließ zunächst alle schmunzeln, war Einstimmung in Texte mit vornehmlich autobiografischen Zügen. Christa Moog, 1952 geboren in Thüringen, absolvierte ein Germanistikstudium und arbeitete unter anderem als Lehrerin. Als „feindlich-negative“ Schriftstellerin siedelte sie 1984 nach West-Berlin über.

Ihr Start dort sei gut gewesen, mit entscheidenden Begegnungen, die sie sehr schnell in der Literaturszene Fuß fassen ließen. „Man spürte, so einfach war es wohl doch nicht. Sie fühlte sich fremd“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Sie beobachtet ihre Umwelt und die Menschen. Menschen, die es nicht mehr gibt, nur noch Erinnerungen. Eine wunderbare Überleitung zu der Erzählung „Dieses Zimmer“. Ein Zimmer, das die Jahre, die Sommer, die Feste mit der verstorbenen Bewohnerin, aufleben lässt. Gegenstände, Mitbringsel diverser Reisen, Spuren vergangener Tätigkeiten. In dieser schier endlosen Aufzählung wurde der Mensch dahinter greifbar, nahmen die Dinge das Wesen ihrer Besitzerin an. Christa Moog führte die Zuhörer in gedankliche Rückblenden in die Welt jener Dinge, die alle eine eigene Geschichte haben. Sie sagt wehmütig: „Ich war ihr, der Verstorbenen, noch einmal so nah. Nie mehr die Chance, zu Fragen, zu reden.“ Eine Erfahrung, die berührt. Die jeder früher oder später einmal machen muss, weil das Leben von Abschieden geprägt ist.

Das wurde auch in der Erinnerung an „Krister Follin“ deutlich. Ein Maler und Grafiker aus Schweden, 1936-2004. Ein Freund voller Gegensätze, den die Autorin in ihrer außergewöhnlichen Art zu beschreiben, erlebbar macht. Von dem sie sagt: „Er wurde 68 oder auch mehr. Es gab Jahre, da lebte er mehrere Leben auf einmal.“