Lions Club unterstützt Schüleraustausch

Mehr als ein halbes Jahrhundert besteht der Schüleraustausch der Haupt- und Realschule Königslutter (HRS) mit der Keswick School in England nun.

Als Lehrer der damaligen Realschule Königslutter mit ihren englischen Kollegen der Keswick School im Jahr 1966 den ersten Schüleraustausch ins Leben riefen, war nicht abzusehen, dass sich daraus eine solche Erfolgsgeschichte entwickeln würde.

Das 50-jährige Jubiläum feierten Schüler beider Schulen im September 2016 in Keswick. Nun steht im November laut Pressemitteilung wieder ein Besuch der Schüler der HRS in der englischen Partnerschule an.

Normalerweise melden sich stets etwa 30 Teilnehmer zu diesem zehntägigen Austauschbesuch an. In diesem Jahr sind es jedoch nur 16. Das würde die Fahrtkosten für einige Schüler unbezahlbar machen. Da sprang der Lions Club Kaiser Lothar Königslutter ein und spendete 500 Euro. Somit ist die Fahrt laut Pressemitteilung wohl gesichert. Los geht es am 12. November. Geplant sind gemeinsamer Unterricht an der Keswick School, ein offizieller Empfang durch Schulleitung und Bürgermeister, eine Fahrt nach Schottland mit Besuch des „Heiratsparadieses“ Gretna Green, eine Fahrt nach Carlisle.