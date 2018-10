Emmerstedter ringen um ihr Projekt Mehrzweckhalle

Das Ringen um die Investition für den Bau einer neuen Mehrzweckhalle in Emmerstedt geht weiter. Vor allem in den Wochen der Haushaltsberatungen beziehen die Bürgervertreter Position. Und die heißt im Fall des Emmer-stedter Ortsrats: Bauen, und zwar möglichst bald. Im Prinzip hat der übergeordnete Stadtrat in Helmstedt nichts dagegen, doch bislang liegen die Vorstellungen hinsichtlich der Baukosten auseinander. Das wurde bei der...