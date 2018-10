Einbrecher stehlen Küchengeräte aus Sportheim

Essenrode. In Essenrode sind Unbekannte in das Sportheim eingebrochen. Die Täter ramponierten eine Tür zur Gaststätte des Sportheims.

Mehrere Küchengeräte erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in das Essenroder Sportheim. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Montagvormittag und Mittwochmittag. Die Unbekannten richteten dabei einen Schaden in Höhe von 500 Euro an.

Die Einbrecher brachen auf dem Vereinsgelände an der Brunsroder Straße eine Außentür zu der Gaststätte des Sportheim auf. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen des Einbruchs wenden sich an die Polizei in Lehre unter Telefon (0 53 08) 40 69 90.