Lehre. Die neue Kindertagesstätte in Lehre gedeiht. Am Donnerstag wurde Richtfest gefeiert. Läuft alles nach Plan, soll die Kita im August fertig sein.

Richtfest in der Kita Zwo in Lehre

Immer mehr ist von der neunen Kindertagesstätte in Lehre zu erkennen. Am Donnerstag, wurde in der Campenstraße Richtfest gefeiert. Den symbolische letzen Nagel setzte Carsten Scheier, der Koordinator der Ganztagsbetreuung und zukünftige Leiter der „Kita Lehre Zwo“. Neben dem Gemeindebürgermeister Andreas Busch, Ortsbürgermeister Heinrich Köther, den zuständigen Amtsleitern Marco Schulz und Nicole Behlendorf waren weitere Vertreter aus Politik und Verwaltung anwesend, wie die Gemeinde in einer Mitteilung informiert.

Der Bau der Kita hatte Anfang Juni begonnen. Seit dem Baubeginn habe der Bauplan gut eingehalten werden können, wie es in der Mitteilung heißt. Das sogenannte Grobplanum, das Ausheben der Baugrube, war bis Mitte Juni beendet. Nach dem Verlegen der Grundleitungen folgte das Gießen der Bodenplatte zum Ende Juli, ehe es Anfang August mit dem Errichten der Wände aus Kalksandsteinblöcken weiterging. Das Mauerwerk ist inzwischen fertiggestellt, so dass der Dachstuhl folgen konnte. Die Zimmerleute arbeiten seit Mitte Oktober am Gebälk des Daches und das symbolische Richtfest der Kita Lehre Zwo konnte nun am Donnerstag stattfinden.

Im weiteren Bauverlauf soll das Gebäude laut Gemeinde nun bis Ende November mit Fenstern versehen werden, und der Innenausbau kann beginnen. Das Bauamt sei mit den Architekten mittlerweile an der Planung des Außengeländes und entwickele das Konzept der farblichen Gestaltung und Möblierung.

In der Campenstraße entsteht so auf einer Gesamtfläche von 1350 Quadratmetern eine Kindertagesstätte mit drei Krippen- und zwei Kindergartengruppen. Die stetig steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen habe den Neubau notwendig gemacht. „Nach der Verschiebung der Eröffnung auf August 2019 sind wir im neuen Zeitplan und freuen uns auf weitere Betreuungsplätze“, so Bürgermeister Andreas Busch.