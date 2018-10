Einbrecher halten Rentnerin in Schach und berauben sie

Flechtorf. Die üble Tat hat sich am frühen Donnerstagmorgen in einem Haus an der Von-Kleiststraße in Flechtorf ereignet.

Es ist der Albtraum für jeden Hausbesitzer, wenn plötzlich Einbrecher im Haus sind. So geschehen in Flechtorf, wo in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag eine ältere Frau in ihrem Wohnhaus von zwei Einbrechern überrascht wurde. Das Duo hielt die konsternierte Seniorin in Schach und durchsuchte sämtliche Zimmer, bevor sie mit wenig Bargeld aus einem Portemonnaie flüchteten.

Den Ermittlungen zufolge wurde die Rentnerin um 4 Uhr wach, als sie in ihrem Einfamilienhaus in der Heinrich-von-Kleist-Straße Geräusche hörte. Das Täterduo hatte zuvor ein Fenster des Hauses aufgebrochen. Es drängte sein Opfer zurück ins Schlafzimmer. Nachdem die Einbrecher sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beide Männer waren etwa 1,90 Meter groß, berichtete die aufgeregte Hausbesitzerin den aufnehmenden Beamten.

Die Ermittlungsgruppe Haus aus dem zuständigem 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Fahnder interessieren sich für konkrete Beobachtungen im Bereich der Heinrich-von-Kleist-Straße und haben folgende Fragen: Wurden in den letzten Tagen fremde Fahrzeuge beobachtet? Hielten sich unbekannte Personen in der Tatortumgebung auf? Hinweise an die Polizei Wolfsburg (0 53 61) 46 46 0.